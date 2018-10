Brasil/Eleições

Apoiantes de Jair Messias Bolsonaro, eleito Presidente do Brasil no domingo disseram à agência Lusa defender o fim da ideologia de género nas escolas e da 'cartilha gay', mas negaram que a comunidade LGBT esteja ameaçada.

As ameaças à comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgéneros) foram uma das marcas das presidenciais do Brasil em 2018, com Bolsonaro a ser acusado de adotar posturas homofóbicas ao longo de sua carreira política.

De resto, durante as eleições a comunidade LGBT relatou nas redes sociais ter sido alvo de violência ou de ameaças proferidas por pessoas que se identificaram como apoiantes de Bolsonaro.