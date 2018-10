Actualidade

O planeamento de alguns dos principais projetos de infraestruturas lançados pela China além-fronteiras tem sido "absolutamente inadequado", resultando em grandes perdas financeiras, advertiu hoje o diretor da seguradora de crédito estatal da China.

Citado por um jornal de Hong Kong, Wang Wen, que dirige o China Export and Credit Insurance Corporation, disse que os empreiteiros e financiadores de projetos no âmbito da iniciativa chinesa 'Nova Rota da Seda' precisam de reforçar a sua gestão de risco para "evitar um desastre".

Wang Wen exemplificou com os erros na execução da linha ferroviária entre Adis Abeba e o Djibuti, inaugurada no início deste ano, e com um custo de construção fixado em quatro mil milhões de dólares (3.500 milhões de euros).