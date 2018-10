Actualidade

Os lucros da Galp aumentaram 35% no terceiro trimestre do ano para 251 milhões de euros, segundo a informação comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Galp, na informação enviada à CMVM, sublinha que este crescimento de deveu ao progresso na estratégia de internacionalização da empresa, focada no Brasil, e acrescenta que o resultado líquido de acordo com as normas contabilísticas internacionais (IFRS) foi de 235 milhões.

A produção total de petróleo e gás (working interest) aumentou 10% no 3.º trimestre em relação ao período homólogo, para uma média de 103,8 mil barris diários, impulsionada pelo aumento da produção da sétima unidade FPSO (do inglês Floating Production, Storage and Offloading, Unidades Flutuantes de Produção) instalada no pré-sal brasileiro em maio de 2017, "que se encontra atualmente a produzir à capacidade máxima".