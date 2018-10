Brasil/Eleições

A eleição de Jair Bolsonaro no domingo para Presidente do Brasil "não era mais uma questão de esquerda ou de direita, mas uma rejeição maciça da política do costume", escreve Simon Tisdall hoje no The Guardian.

O antigo editor de assuntos internacionais do diário britânico considera que a candidatura de Bolsonaro beneficiou de um fenómeno eleitoral, "uma preferência entre os eleitores por um 'outsider' político ou um 'disruptor' dissidente que desafia o 'status quo'".

Tisdall faz paralelos não só às circunstâncias da eleição de Donald Trump nos EUA ou de Andres Manuel Lopez Obrador no México, mas também, ao nível dos temas de campanha, com Rodrigo Duterte, nas Filipinas.