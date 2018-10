Brasil/Eleições

As eleições de domingo no Brasil estão em lugar de destaque em toda a imprensa generalista espanhola, com o El País a escolher para título de primeira página que o "Brasil elege presidente ultra Bolsonaro por ampla maioria".

Os correspondentes do jornal em São Paulo e no Rio de Janeiro resumem que a vitórias do "ultradireitista" Jair Bolsonaro, "ex-militar", "encaminha o maior país da América Latina para um período de incerteza".

O jornal de referência em Espanha e com uma grande projeção na América Latina dedica quatro páginas a noticiar as eleições em que os brasileiros decidiram "abraçar a ultradireita" ao mesmo tempo que se assiste ao "Colapso de um Titã", O Partido dos Trabalhadores do ex-presidente agora na prisão, Lula da Silva.