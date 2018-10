Actualidade

Quinze distritos do continente vão estar hoje e terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e vento forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o Instituto, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de chuva que pode ser localmente forte (entre as 22:00 de hoje e as 04:00 de terça-feira) e vento forte com rajadas da ordem dos 75 quilómetros por hora, em especial no litoral (até ao final da tarde de terça-feira).

Os distritos de Viseu e Santarém têm apenas aviso amarelo de chuva desde o final do dia de hoje e até às 04:00 de terça-feira, enquanto Portalegre, Évora e Castelo Branco será entre as 02:00 e as 06:00 de terça-feira.