As obras arquitetónicas marcantes do Estado Novo e o seu papel na afirmação do regime "salazarista" estarão no centro da discussão, em 06 e 07 de novembro, na Universidade de Coimbra, num colóquio que reúne três dezenas de especialistas.

O colóquio evoca a passagem de 70 anos sobre a "importante e emblemática" exposição Quinze Anos de Obras Públicas (1948).

Levada a cabo durante a passagem de José Frederico do Casal Ribeiro Ulrich pelo Ministério das Obras Públicas do governo de António Salazar, a exposição serviu como mostra e momento da reflexão do caminho iniciado 15 anos antes pelo ministro Duarte Pacheco, a quem se devem algumas das obras mais marcantes do regime.