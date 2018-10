Brasil/Eleições

O Partido Socialista (PS) sublinhou hoje a importância do respeito pelos princípios do estado de direito democrático, da igualdade e da tolerância, na sequência da eleição, no domingo, de Jair Bolsonaro como Presidente do Brasil.

"Depois de conhecidos os resultados das eleições presidenciais de hoje no Brasil, o Partido Socialista assinala a importância do respeito pelos princípios do estado de direito democrático, da igualdade e da tolerância no novo ciclo político que terá início no Brasil", lê-se num comunicado publicado hoje na página da internet do PS.

Na mesma nota, o PS sublinha a importância das relações históricas, sociais e políticas entre os dois países, "traduzidas no papel fundamental das comunidades que vivem em Portugal e no Brasil".