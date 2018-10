Tancos

O ministro da Defesa Nacional afirmou hoje que está a trabalhar com o Chefe do Estado-Maior do Exército na identificação do que "correu mal" no caso de Tancos e espera apresentar "em breve" o resultado dessa avaliação.

"O caso de Tancos é evidente que representa uma situação que correu mal, que está a ser corrigida e eu estou a trabalhar com o CEME na identificação daquilo que correu mal e na assunção de todas as lições que se podem aprender desse caso", declarou.

João Gomes Cravinho falava aos jornalistas no final de uma cerimónia militar, junto à Torre de Belém, Lisboa, para assinalar a primeira visita ao Estado-Maior-General das Forças Armadas enquanto titular da pasta da Defesa.