Actualidade

As 189 pessoas que se encontravam a bordo do Boeing 737 que se despenhou hoje no mar ao largo de Java, Indonésia, estão "provavelmente mortas" disse o diretor operacional dos Serviços de Emergência indonésio.

As equipas de socorro encontraram "restos humanos" no local do acidente acrescentando que é provável que os 189 ocupantes do avião que se encontravam a bordo do estejam todos mortos.

O Boeing 737 fazia a ligação entre a capital indonésia e Sumatra quando se despenhou no mar, treze minutos após a descolagem e depois de ter desaparecido do radar do aeroporto de Jacarta.