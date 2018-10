Actualidade

A greve dos técnicos de diagnóstico e terapêutica estava a meio da manhã com um nível de adesão a rondar os 85% a 90%, mas nalguns hospitais havia serviços com adesão total.

Segundo disse à agência Lusa Luis Dupont, do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, "há serviços com adesão a 100%, apenas com serviços mínimos, como a imagiologia do Hospital de S. José".

Além do Hospital S. José, Luis Dupont apontou ainda o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e o Centro Hospitalar do Algarve.