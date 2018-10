Brasil/Eleições

O professor de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa (UAL), Filipe Vasconcelos Romão, considerou hoje à Lusa que a vitória de Jair Bolsonaro no Brasil resulta da corrupção, crise económica e da insegurança generalizada.

"Bolsonaro foi eleito por três questões centrais, a primeira das quais tem a ver com a corrupção e o sentimento de corrupção que passou e com a culpabilização do Partido dos Trabalhadores (PT) por essa corrupção, mesmo que marcadamente um exagero a forma como um só partido está a ser responsabilizado por todos os males do Brasil", disse o académico à Lusa, comentando a vitória do candidato do PSL (extrema-direita) às eleições presidenciais brasileiras.

"O segundo aspeto é a crise económica; o Brasil está numa das maiores crises económicas das últimas décadas, e é preciso perceber se vai conseguir superar a crise e como o vai fazer, porque se estivermos perante as soluções já divulgadas como a criação de um escalão único de IRS, estamos na iminência de um aumento da desigualdade, portanto mesmo que haja crescimento do produto, poderá aumentar a desigualdade na distribuição da riqueza e isso vai prolongar a crise nas classes mais desfavorecidas", acrescentou Filipe Vasconcelos Romão.