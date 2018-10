Actualidade

O presidente do Conselho de Imprensa timorense, Virgílio da Silva Guterres, lamentou hoje à agência Lusa, em Luanda, que a comunicação social em Timor-Leste se tenha "partidarizado", admitindo, porém, que ainda há quem lute por um jornalismo independente.

Virgílio Guterres, que participou na capital angolana na VII reunião da Plataforma das Entidades Reguladoras da Comunicação dos Países e Territórios de Língua Portuguesa (PER), que terminou domingo, realçou, no entanto, que Timor-Leste lidera a liberdade de imprensa na região do sudeste asiático.

"No início da restauração [da independência, em 2002], a existência dos meios de comunicação era para ser um instrumento de controlo social ou um instrumento de comunicação entre o público e o poder, o que reflete a responsabilidade tradicional do jornalismo. Agora, com a luta de poder, com os políticos e com a competição económica, os órgãos de comunicação social estão a transformar-se na razão de ter mais acesso ao poder político e económico", afirmou.