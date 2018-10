Brasil/Eleições

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje que teve uma "excelente conversa" com o Presidente eleito de Brasil, Jair Bolsonaro, com quem se comprometeu a trabalhar "estreitamente" em matérias "comercial e militar".

"Tive uma boa conversa com o recém eleito presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que ganhou as eleições por uma margem substancial. Acordamos que Estados Unidos e Brasil trabalharão estreitamente em matérias comerciais, militares e todas as outras", assegurou Trump numa mensagem na sua conta na rede Twitter.

"Excelente chamada, na qual expressei as minhas felicitações", sublinhou Donald Trump.