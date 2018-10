Actualidade

O antigo Presidente da África do Sul e vencedor do prémio Nobel da Paz, Frederik de Klerk, foi internado num hospital da Cidade do Cabo, para tratar um colapso pulmonar, anunciou hoje a fundação FW de Klerk.

A fundação disse que o antigo presidente sul-africano (1989-1994), com 82 anos, foi hospitalizado na sexta-feira.

O antigo líder do Partido Nacional da África do Sul ganhou o Prémio Nobel da Paz juntamente com Nelson Mandela, em 1993, pelo contributo de ambos para o fim do regime de Apartheid.