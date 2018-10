Brasil/Eleições

O grupo parlamentar dos Socialistas Europeus (S&D) expressou hoje a sua "profunda preocupação" com a vitória nas eleições presidenciais de domingo no Brasil de Jair Bolsonaro, um "extremista de direita" que "agita o ódio contra as minorias".

"Estamos muito preocupados com a perspetiva de que um extremista de direita que admira a brutal junta militar e agita o ódio contra as minorias, liderará o quinto maior país do mundo", comenta, num comunicado divulgado em Bruxelas, o líder do grupo S&D, o alemão Udo Bullmann.

Apontando que, durante a campanha, muitos cidadãos brasileiros foram para a rua dizer "um grande não" à "retórica autoritária e discriminatória do candidato Bolsonaro", às suas "visões misóginas e homofóbicas" e "a uma política de ódio e medo", os Socialistas Europeus, pedem ao Presidente eleito "que respeite os valores universais dos direitos humanos e da democracia bem como os princípios consagrados na Constituição brasileira".