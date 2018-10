Actualidade

A Infraestruturas de Portugal (IP) manifestou hoje expetativa de chegar a um acordo com os sindicatos antes da greve de quarta-feira, tendo a Fectrans confirmado que as reuniões continuam na terça-feira com o Governo.

Dois dias antes da paralisação na empresa gestora da infraestrutura ferro e rodoviária, fonte oficial da IP informou à Lusa que o "processo negocial ainda decorre" e que a expectativa é que "seja atingido um acordo" que permitida desconvocar o protesto, que deverá causar "fortes perturbações na circulação" de comboios.

Por seu lado, José Manuel Oliveira, coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), confirmou a realização de uma reunião na terça-feira, no Ministério do Planeamento e Infraestrutura, "no âmbito do processo negocial da IP".