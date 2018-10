OE2019

O ministro das Finanças, Mário Centeno, defendeu hoje que o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) "é histórico" por cumprir o que foi proposto, sublinhando que ao longo da legislatura foi conseguido "um enorme alívio fiscal" para os portugueses.

Mário Centeno falava no parlamento na abertura do debate da proposta de OE2019, o quarto orçamento do atual executivo de António Costa que já tem aprovação garantida na generalidade com os votos de PS, PCP, BE, PEV e PAN.

O governante começou por afirmar que o Governo conseguiu aprovar "um orçamento por ano", conseguindo assim virar "a página dos orçamentos retificativos".