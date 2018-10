Actualidade

Uma exposição com imagens captadas por 25 fotógrafos, relacionadas com a cartografia, atividade direcionada para a elaboração de mapas, vai ser inaugurada na terça-feira, no Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.

"Charting the Invisible - Chapter II" é o título desta mostra que abre na terça-feira, às 18:00, e ficará patente até 14 de dezembro, com entrada livre, no Pavilhão 31 do hospital, de acordo com a organização.

A mostra propõe um diálogo entre artistas portugueses e membros da Urban Photographers'Association (UPA), e é a concretização do segundo capítulo, escrito a partir de Lisboa, de uma exposição inicialmente concebida e apresentada em Londres, em 2017.