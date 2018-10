Actualidade

O ensino da ciência na escola à escala do que acontece com o Inglês ou a Música é visto com bons olhos por académicos e empresas que hoje debateram o futuro do ensino científico na Fundação Calouste Gulbenkian.

Paulo Rosado, administrador chefe da empresa Outsystems, que criou uma plataforma para as empresas poderem criar 'software' mesmo que os trabalhadores não sejam treinados em informática, afirmou que quem chega ao mercado de trabalho vindo das universidades tem mais dificuldade em resolver problemas do que quem teve uma formação mais técnica, mas no espaço de dois anos acaba por ser mais capaz.

Da empresa Siscog, que faz 'software' para gestão de sistemas de caminho de ferro, o administrador Eugénio Morgado afirmou ter "dificuldade em recrutar" todos os trabalhadores especializados precisos, afirmando que é preciso formar "logo a partir do ensino básico", com a presença da ciência nas aulas a partir da primária como hoje se passa com as línguas, a música ou o desporto.