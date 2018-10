Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma subida de 0,56% para 4.952,31 pontos no índice PSI20, em linha com os ganhos verificados nas principais bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 12 subiram e seis desceram. A Pharol liderou os ganhos com uma subida de 4,62% e a EDP Renováveis foi a que registou a maior descida (1,38%).

No resto da Europa, Milão terminou a sessão com um ganho de 1,91%, Londres subiu 1,37%, Frankfurt 1,20%, Madrid 1,04% e Paris 0,44%.