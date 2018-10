Actualidade

O deputado Laurent Ngon-Baba foi hoje eleito pelos seus pares como novo presidente do parlamento da República Centro-Africana (RCA), numa sessão daquele órgão em que um outro deputado disparou para o ar, segundo a agência noticiosa France-Presse.

Laurent Ngon-Baba, deputado de Baboua, oeste do país, e ex-ministro do Presidente François Bozizé, que dirigiu o país entre 2003 e 2012, foi eleito hoje presidente da Assembleia Nacional, após a polémica destituição do anterior líder.

"A maioria apresentou apenas um candidato e votou em bloco", referiu Steve Koba, presidente do grupo parlamentar Coração Unido, considerado próximo do Presidente da RCA, Faustin-Archange Touadéra, à agência noticiosa France-Presse.