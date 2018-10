Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 29 out (Lusa) - O Presidente da República advertiu hoje para "o risco de a crise de sistema político chegar a Berlim" e considerou que há uma "tentativa de Paris recuperar o protagonismo baseado no protagonismo apenas de uma personalidade".

No dia em que a chanceler alemã, Angela Merkel, anunciou que não se recandidatará à presidência do seu partido, a União Democrata Cristã (CDU), e que este é o seu último mandato como chefe de Governo da Alemanha, Marcelo Rebelo de Sousa pediu "outro dinamismo" aos defensores do projeto europeu.

O chefe de Estado deixou estas mensagens durante a apresentação de um livro sobre "O Futuro da Europa", dos professores universitários Fausto de Quadros e Dusan Sidjanski, editado em língua inglesa pela Associação Académica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, um projeto cofinanciado pela Comissão Europeia.