Actualidade

A ministra da Cultura de Angola pediu hoje à Holanda para restaurar monumentos históricos seculares localizados na província angolana do Bengo e ligados à presença holandesa no país, entre 1641 e 1648, nomeadamente a Fortaleza do Ambriz.

Carolina Cerqueira manteve hoje um encontro com a embaixadora da Holanda em Angola, Anne Van Leeuwer, com quem abordou a cooperação bilateral na área da Cultura, com destaque para a formação de quadros especialistas em restauro do património cultural e monumentos.

A governante angolana solicitou a Anne Van Leewer a intervenção junto da comunidade holandesa, mais concretamente em centros de estudo e de investigação, universidades e outras instituições, para incentivar o interesse pela investigação científica sobre a cultura de Angola.