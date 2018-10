Actualidade

O telescópio Hubble retomou as observações depois de terem estado suspensas durante três semanas devido a uma avaria num giroscópio, anunciou a agência espacial norte-americana NASA.

As observações foram reiniciadas no sábado, depois de um giroscópio de reserva ter sido calibrado, com o telescópio a recolher dados sobre uma galáxia distante.

Lançado para o espaço em 1990, o telescópio Hubble, operado pela NASA, já fez mais de 1,3 milhões de observações de estrelas, galáxias, buracos negros e outros corpos celestes.