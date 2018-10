OE2019

A alteração do adicional ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) vai baixar o preço da gasolina em três cêntimos, ficando assim o custo deste combustível dentro da média europeia, disse hoje no parlamento o ministro das Finanças.

A alteração ao ISP, que será feita por portaria, foi anunciada pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, durante o debate na generalidade sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), em resposta ao deputado João Almeida, do CDS.

"A gasolina, com esta redução de três cêntimos, o ISP fica exatamente na média da União Europeia. No gasóleo já estamos abaixo da média europeia, por isso, juntamente com o gasóleo profissional (...) estas medidas compõem o conjunto das medidas que o Governo vai propor e é assim que devem ser entendidas", disse Mário Centeno.