Actualidade

Oito advogados pediram hoje a absolvição dos respetivos nove constituintes que estão a ser julgados no processo denominado de 'Jogo Duplo', com 27 arguidos, relacionado com viciação de resultados de futebol na II Liga portuguesa de futebol.

Nas alegações finais do julgamento, que decorre em Lisboa desde 22 de fevereiro, os primeiros oitos advogados que alegaram na tarde de hoje pediram a absolvição dos seus constituintes de todos os crimes pelos quais estão acusados e foram pronunciados, invocando a nulidade da prova ou a falta da mesma.

Entre os 27 arguidos estão jogadores do Oriental, da Oliveirense, do Penafiel e do Académico de Viseu, assim como dirigentes desportivos, empresários, um elemento de uma claque, bem como outras pessoas com ligações ao negócio das apostas desportivas.