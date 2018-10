São Tomé/Eleições

A Ação Democrática Independente (ADI), vencedora com maioria simples das eleições legislativas de 07 de outubro de São Tomé e Príncipe, pediu hoje desculpas públicas aos cidadãos por erros dos últimos quatro anos de governação.

"Em nome do partido ADI, pedimos as nossas desculpas pelos erros cometidos, nós estamos dispostos a corrigir para o bem de São Tomé e Príncipe", disse Abenildo de Oliveira, porta-voz do ADI, à saída de um dos vários encontros que tem promovido romovendo desde a semana passado com representantes das missões diplomáticas, sociedade civil organizada, confissões religiosas e partidos políticos que participaram nas últimas eleições.

O representante do partido no poder acrescentou: "O ADI governou nestes quatro anos, nós admitimos termos cometido uma ou outra falha, isso é próprio da governação".