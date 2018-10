Actualidade

A Comissão Eleitoral Nacional Independente da República Democrática do Congo (RDCongo) rececionou hoje camiões e aeronaves do Exército para transportar os materiais para as eleições em 23 de dezembro, concretizando a intenção do Governo em dispensar a ajuda internacional.

Um total de 150 camiões de fabrico russo, da marca Kamaz, foram colocados junto à sede da Comissão Eleitoral Independente da RDCongo, com as chaves a serem entregues ao presidente do órgão, Corneille Nangaa.

"Este material pertence ao Exército e, após as eleições, retornará à base logística das Forças Armadas da RDCongo", revelou o ministro da Defesa, Crispin Atama Thabe.