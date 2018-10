Actualidade

O ministro do Ambiente e da Transição Energética garantiu hoje "que não será licenciada qualquer nova exploração" ou prospeção de hidrocarbonetos.

"Recorde-se que o Governo já tornou pública uma moratória na exploração de hidrocarbonetos, pelo que não será licenciada qualquer nova exploração", avança um comunicado enviado à agência Lusa pelo gabinete do ministro João Pedro Matos Fernandes, após a Galp e a Eni terem anunciado abandonar o projeto de prospeção de petróleo ao largo de Aljezur, já que "as condições existentes tornaram objetivamente impossível" prosseguir as atividades de exploração.

No comunicado, o ministro garante igualmente que "não há lugar a qualquer indemnização por parte do Estado" na sequência do abandono do projeto de prospeção de hidrocarbonetos.