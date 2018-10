Actualidade

A organização ambientalista WWF coloca Portugal no 66.º lugar mundial em termos de pegada ecológica 'per capita', sete posições acima de 2016, mas aponta que o país ainda precisa de 2,19 planetas para "manter o atual estilo de vida".

Os dados apresentados na edição deste ano do relatório Planeta Vivo referem-se a 2014, quando a pegada ecológica dos portugueses diminuiu, "uma possível consequência da crise económica que atingiu Portugal nesses anos".

Ângela Morgado, diretora executiva da Associação Natureza Portugal, que trabalha em associação com a WWF, alerta, citada no documento de apresentação do relatório, que "os portugueses têm de ter um estilo de vida mais sustentável, sob pena de se verem afetados não por uma crise económica, mas por uma crise ecológica sem precedentes que põe em risco a sua vida, a dos seus filhos e netos".