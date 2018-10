Actualidade

O presidente da delegação do Parlamento Europeu para as Relações com o Mercosul, Francisco Assis, mostrou-se na segunda-feira preocupado com a possibilidade do futuro ministro da Economia do Brasil desvalorizar o Mercosul.

Para o eurodeputado português seria uma "má notícia" se aquele que é apontado como futuro ministro da Economia do Brasil no Governo de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, não der prioridade, como anunciou, às relações do país no contexto do Mercosul, uma organização intergovernamental que junta economias da América Latina.

"Se essa orientação do futuro Ministro da Economia do Brasil se materializar é uma má notícia, acho que é uma má notícia para o Brasil, para o Mercosul e para o relacionamento entre o Mercosul e a União Europeia (UE). Na minha opinião, seria um erro profundo do Governo do Brasil", enfatizou.