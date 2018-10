Venezuela

Pelo menos 80% das estações de abastecimento de combustível estão encerradas no estado venezuelano de Carabobo, onde funcionam importantes indústrias da Venezuela, devido à escassez de gasolina.

Segundo a imprensa local, as poucas estações que estão a funcionar registam filas que duram há cinco dias e que se prolongam por quilómetros.

Entre as estações que funcionam estão as El Prado e Bohío, situadas junto da Autoestrada Regional do Centro, mas, segundo o diário El Carabobeño, estão receber diariamente metade do combustível necessário.