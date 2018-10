Actualidade

Dezassete filipinas que se encontravam numa festa de 'Halloween' em Riade estão detidas na Arábia Saudita desde sexta-feira, informou o Departamento de Negócios Estrangeiros das Filipinas em comunicado.

O embaixador filipino na capital do reino, Adnan Alonto, enviou um relatório dirigido às entidades do seu país no qual informou que um grupo de agentes da inteligência saudita entrou num local na capital onde decorria uma festa de 'Halloween' (Dia das Bruxas).

O embaixador pediu para ter acesso às detidas na prisão de Al Nisa, em Riade, mas não terá recebido qualquer resposta, ou informações precisas sobre as acusações que pendem sobre as mulheres.