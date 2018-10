Actualidade

O Supremo Tribunal da Coreia do Sul determinou hoje que uma empresa japonesa deverá compensar quatro sul-coreanos por trabalhos forçados durante o domínio colonial japonês da península coreana, antes do final da Segunda Guerra Mundial.

A aguardada decisão, conhecida após mais de cinco anos de deliberação no tribunal de Seul, poderá desencadear uma disputa diplomática entre os aliados asiáticos dos EUA, com implicações em processos semelhantes que estão pendentes na Coreia do Sul.

Casos de mulheres sul-coreanas forçadas à escravidão sexual durante a guerra, por exemplo, complicaram já os esforços de Washington para fortalecer a cooperação trilateral e lidar com a ameaça nuclear de Pyongyang, ou com a crescente influência chinesa na região.