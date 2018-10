Actualidade

(SUBSTITUIÇÃO)Lisboa, 30 out (Lusa) - Portugal diminuiu a sua pegada ecológica 'per capita' de 2012 para 2014 mas ainda precisa de 2,19 planetas para "manter o atual estilo de vida", afirma a organização ambientalista WWF.

Os dados apresentados na edição deste ano do relatório Planeta Vivo poderão ser "consequência da crise económica que atingiu Portugal nesses anos", considera a organização.

Portugal surge no relatório hoje divulgado na 66.º posição, sete lugares acima do que acontecia no anterior, divulgado em 2016, com dados respeitantes a 2012.