Actualidade

A construção de um aeroporto na zona de Coimbra é uma das propostas que a liderança distrital dos socialistas vai apresentar à iniciativa "PS em Movimento", foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Comissão Política Distrital de Coimbra do PS, presidida pelo deputado Pedro Coimbra, aprovou um conjunto de "várias ideias e projetos previamente discutidos" nos 17 concelhos do distrito, com destaque para "a inscrição do aeroporto da região de Coimbra como infraestrutura prioritária".

Trata-se de uma proposta da concelhia de Soure, segundo a qual o PS deve ainda incluir "nos diferentes documentos de política pública" a criação de planos intermunicipais para a igualdade de género, "tendo como objetivo estratégico a integração da perspetiva de género nas políticas da administração pública local".