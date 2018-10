Actualidade

A adaptação às novas formas de linguagem da era digital é um dos principais desafios futuros do Plano Nacional de Leitura (PNL) e o foco de uma conferência a decorrer na quarta-feira, subordinada ao tema "atualidade da leitura".

"Presente-Futuro: A Atualidade da Leitura" é o tema da conferência PNL2027, que decorre na quarta-feira, na Fundação Calouste Gulbenkian, para refletir e debater sobre projetos e desafios de futuro para o desenvolvimento das competências de leitura junto das crianças, dos jovens e dos adultos menos e mais qualificados.

"O tema da 'atualidade' é tornar evidente e, de algum modo, sublinhar que, enquanto elemento primordial do presente e condição universal do futuro, a leitura tem atualidade ainda que às vezes por força de vários fatores possa parecer que não", disse à Lusa Teresa Calçada, comissária do PNL2027.