Rui Machado é o novo 'capitão' da seleção nacional da Taça Davis, anunciou hoje o presidente da Federação Portuguesa de Ténis (FPT), Vasco Costa, no Jamor, onde apresentou Gonçalo Nicau como treinador da equipa.

"O Rui dispensa apresentações. Jogou várias eliminatórias, teve vários 'capitães', e tem muita experiência. A última eliminatória que ganhámos fora de casa foi contra a Moldávia, em que o Rui jogou e a ganhou no singular decisivo", referiu Vasco Costa, avançando que Machado passará a acumular o cargo de diretor técnico com as funções de 'capitão'.

Rui Machado, de 34 anos, é coordenador da área técnica da FPT desde 2016, quando deu por encerrada a carreira de jogador que o levou ao 59.º lugar do 'ranking' ATP, em outubro de 2011, à conquista de oito títulos de categoria 'challenger', 18 'Futures' e seis troféus na vertente de pares, um dos quais alcançado, em 2007, na companhia de Gonçalo Nicau.