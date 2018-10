Actualidade

A Brisa disse hoje que vai recorrer da condenação de pagar 258 mil euros a um camionista que caiu do viaduto d'Asseca, na Autoestrada do Norte (A1), na zona de Santarém, em 2009, após o despiste do veículo pesado.

O Tribunal Cível de Santarém condenou a empresa a pagar 258.000 euros à vítima porque os 'rails' de proteção não impediram a queda do camião de uma altura de cerca de 25 metros, depois deste se despistar, a 31 de julho de 2009, quando circulava no sentido Lisboa--Porto, da A1.

"A Brisa vai recorrer da decisão do Tribunal de Santarém", refere a concessionária da A1, em resposta escrita enviada à agência Lusa. O recurso será interposto para o Tribunal da Relação de Évora, secção cível.