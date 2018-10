Actualidade

O despiste de um motociclo, junto ao túnel do Campo Pequeno em Lisboa, provocou hoje a morte do condutor, informou à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

De acordo com a mesma fonte, o alerta para o acidente na Avenida da República, junto ao túnel do Campo Pequeno, foi recebido às 12:12.

"Ainda se desconhece se foi por alguma doença súbita [do condutor] ou não, não há mais nenhuma viatura interveniente [no acidente], mas pode ter-se tratado também de um desequilíbrio", afirmou à agência Lusa.