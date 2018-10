Actualidade

O aumento da despesa pública em medicamentos nos últimos três anos rondou os 500 milhões de euros, sendo "a maior prioridade" de aplicação de recursos financeiro no Serviço Nacional de saúde, afirmou hoje o secretário de Estado da Saúde.

"Apesar da existência, apesar da colaboração da indústria farmacêutica nesta componente de despesa pública, depois de tudo isso, os medicamentos foram de longe a maior prioridade de aplicação de recursos financeiros no Serviço Nacional de Saúde [SNS]", disse o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Ramos, no congresso da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (Apifarma) "Compromisso com as Pessoas. Mais e Melhor Vida", que está a decorrer em Lisboa.

Segundo Fernando Ramos, o Orçamento do Estado para 2019, em discussão na Assembleia da República, "reforçará certamente" essa vertente do SNS.