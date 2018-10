Actualidade

O Movimento Partido da Terra (MPT) decidiu, por unanimidade, "retirar a confiança política" ao dirigente e eurodeputado José Inácio Faria pelas "posições políticas individualistas" que tem assumido, "nalguns casos até opostas às dos órgãos competentes".

"A Comissão Política Nacional do Movimento Partido da Terra - MPT, reunida em plenário a 27 de outubro de 2018, decidiu por unanimidade retirar a confiança política ao filiado José Inácio Faria", lê-se num comunicado divulgado hoje, assinado pelo presidente do partido, Luís Vicente.

O texto justifica a decisão com as "posições políticas individualistas" de José Inácio Faria, "nalguns casos até opostas às dos órgãos competentes para as emitir, e sempre à revelia da vontade relevante e democraticamente formada do partido".