Actualidade

Sérgio Almeida Correia anunciou hoje em comunicado a desistência da sua candidatura à Associação de Advogados de Macau (AAM) por se ter gerado "um clima de receio" sobre as suas motivações.

O advogado, que tinha anunciado o seu programa eleitoral e apresentado na segunda-feira as linhas gerais da sua candidatura em entrevista à agência Lusa, fundamenta a sua decisão no facto do atual presidente e único candidato à AAM ter desencadeado "um conjunto de ações" destinadas a desacreditá-lo, "o que gerou um clima de receio relativamente às intenções" da sua candidatura.

"Ciente de que não faz sentido vencer com uma lista amputada da colaboração de colegas que estimo, e que trabalham em escritórios que, no seu conjunto, representam cerca de uma centena de advogados que, por razões várias, se viram impedidos de participar, considero não haver condições que permitam levar avante um projeto amplo de participação que melhor servisse a AAM e a RAEM [Região Administrativa Especial de Macau]".