Actualidade

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, informou hoje no parlamento que os comboios regionais entre Lisboa e Tomar voltarão a circular com seis unidades triplas elétricas.

Esta manhã, na discussão na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2019, com a presença do governante, foram recordadas queixas dos utentes sobre as condições nas viagens nos comboios regionais entre Lisboa e Tomar.

"Hoje mesmo estarão em circulação, voltarão a estar em circulação seis unidades triplas elétricas com prioridade exatamente para serviço a Tomar, para precisamente retomarmos a capacidade adequada de serviço", informou o ministro.