Actualidade

Boss AC, Carlão, Wet Bed Gang e Vado Mas Ki Ás vão estar a 08 de março na Altice Arena, em Lisboa, a ajudar a contar "A História do Hip-Hop Tuga", anunciou hoje a promotora Música no Coração.

Preparado no ano passado para o Sumol Summer Fest, na Ericeira, Mafra, "A História do Hip-Hop Tuga" deveria ser um espetáculo único, "mas que em resposta aos muitos pedidos do público e por vontade de todos os músicos envolvidos, e mais alguns, volta a palco".

A ideia é "reunir em palco uma boa parte dos nomes mais representativos dos últimos 20 anos do hip-hop nacional, em celebração do lugar de destaque em que hoje se encontra a cultura hip-hop, mais forte do que nunca". O alinhamento do espetáculo "A História do Hip-Hop Tuga" foi anunciado hoje em Lisboa, numa conferência de imprensa na Altice Arena.