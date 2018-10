Actualidade

O Prémio Pessoa 2018, um galardão que reconhece "a atividade de pessoas portuguesas com papel significativo na vida cultural e científica do país", será anunciado a 14 de dezembro, anunciou a organização.

O Prémio Pessoa, no valor de 60 mil euros, é uma iniciativa do semanário Expresso e da Caixa Geral de Depósitos e o galardoado da 32ª. edição será revelado pelo júri no Palácio de Seteais, em Sintra.

"O Prémio Pessoa pretende representar uma nova atitude, um novo gesto, no reconhecimento contemporâneo das intervenções culturais e científicas produzidas por portugueses", refere a organização em nota de imprensa.