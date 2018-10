Actualidade

A instalação do Tribunal Constitucional em Coimbra é uma das propostas que a concelhia de Coimbra do Partido Socialista (PS) vai apresentar à iniciativa 'PS em Movimento', anunciou hoje aquela estrutura partidária.

Para além da "mudança da sede do Tribunal Constitucional para Coimbra, numa efetiva descentralização do Estado", os socialistas defendem, por outro lado, a "requalificação do IP3, em perfil de autoestrada", entre esta cidade e Viseu, e a conclusão do IC3 para assegurar a ligação da A23 (Coimbra-Tomar) ao IP3, troço que, sustentam, é "essencial a Coimbra e à região".

A concretização do sistema de mobilidade do Mondego, em metro bus (na sequência do abandono do projeto de metropolitano de superfície a criar no ramal ferroviário da Lousã e na cidade de Coimbra) e a "requalificação e modernização" da estação de Coimbra-B, na Linha do Norte, tornando-a numa "verdadeira estação de caminho-de-ferro", isto é, numa plataforma de transporte intermodal, é outras das reivindicações dos socialistas, de acordo com uma nota subscrita pelo líder da concelhia do PS Coimbra, Carlos Cidade, enviada hoje à agência Lusa.