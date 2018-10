Actualidade

O festival The New Art Fest, evento dedicado à arte digital e ´new media´ que junta artistas e curadores internacionais, vai decorrer entre 09 e 30 de novembro, em Lisboa, anunciou hoje a organização.

Nesta terceira edição, o festival vai decorrer, entre outros espaços da capital, no Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, no Picadeiro, na sede da Ordem dos Arquitetos, e na Sociedade Nacional de Belas Artes.

O tema deste ano - "America Online/Net Generation" - foca-se na arte digital do continente americano, da Terra do Fogo ao Alasca, e traça um percurso sobre a arte eletrónica e digital desde os primórdios, após a II Guerra Mundial, passando pelo advento da Internet, até aos dias de hoje.