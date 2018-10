Actualidade

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) teve lucros de 369 milhões de euros entre janeiro e setembro deste ano, quando no período homólogo registou prejuízos de 47 milhões de euros, anunciou hoje o banco público.

Em conferência de imprensa, o presidente da CGD, Paulo Macedo, referiu que a melhoria do resultado líquido, entre janeiro e setembro, se deveu a uma "forte progressão dos resultados 'core' [do banco] e também uma menor constituição de provisões face ao ano passado".

Em termos trimestrais, entre julho e setembro, os lucros do banco público rondaram os 175 milhões de euros, que compara com um resultado de três milhões de euros no mesmo período de 2017.